Milan, Gazidis: “Maldini è la storia del club, una persona che guarda avanti”

Milan, Gazidis elogia l’operato di Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha elogiato così il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini. Le dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Paolo rappresenta la storia del club, ma non è questa la ragione per cui credo in lui. Io credo in lui perché è persona che guarda avanti, abbraccia nuove cose, lavora con umiltà e passione ma anche intelligenza. È una cosa che ho subito visto, appena arrivato. Maldini è il punto di riferimento di un settore che lavora nel modo giusto in tutte le sue componenti”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Gazidis >>>