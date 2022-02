Milan, Gazidis: “Se guardiamo al passato glorioso rimarremo indietro”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha spiegato il progetto rossonero e invita i tifosi a non guardare ai fasti del passato

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha spiegato il progetto rossonero e invita i tifosi a non guardare ai fasti del passato. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Forbes': "Stiamo ancora procedendo verso dove vogliamo essere. Ma siamo chiaramente sulla strada giusta. E la base di ciò sono i giovani giocatori che si trasformano con il Milan in talenti di livello mondiale che poi alzano il livello della squadra, il che poi aumenta i nostri ricavi, il che ci consente di investire di più nella squadra per poterli trattenere. Se tutto ciò che facciamo è guardare indietro a un passato glorioso, rimarremo indietro. È già successo e non succederà ancora. Sono molto ottimista su quello che faremo". "Kessie come Donnarumma, i valori non esistono più!". Ecco la nostra intervista esclusiva all'ex Milan Ruben Buriani