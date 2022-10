Milan, Gazidis: “Volevamo prendere Ibrahimovic un anno prima, ma lui…”

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan, ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer per la rinascita del club rossonero. Sullo svedese, in particolare, ha raccontato un aneddoto: la società voleva riportarlo a Milano già un anno prima rispetto a quando è arrivato. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'ESPN'.

Sugli arrivi di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer

"Entrambi hanno contribuito molto alla rinascita del Milan. Sono arrivati e hanno fornito le loro spalle larghe ai giovani. Ibra non accetta mai meno del 110% da nessuno in nessun momento. Ibra è estremamente esigente con tutti. In realtà avevamo cercato di riportarlo al Milan un anno prima, ma Ibra sentiva che non era ancora il momento giusto. Stava giocando con i LA Galaxy e voleva fare un altro anno lì. Zlatan è una personalità molto potente. Se entrava nell'ambiente sbagliato, ciò poteva portare ad attriti. Penso che il nostro ambiente fosse la sfida perfetta per lui, uno dei più grandi della sua carriera. Riuscirà a portare questo gruppo allo scudetto? Ci è riuscito per davvero".