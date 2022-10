Milan, Gazidis: “Esclusione dalle Coppe europee il punto più basso”

Sull'esclusione dalle Coppe europee

"Quello probabilmente è stato il punto più basso. Prendere una squalifica per un club la cui reputazione è costruita sulla Champions League è stato un cosa molto difficile da accettare. Ma il Milan non era mai stato pensato come un business prima. I club sono istituzioni sociali e culturali ma se non hai un solido business plan alle spalle le ruote possono staccarsi dal carro". Gazidis sul rinnovo di Leao, sul nuovo stadio e su tanto altro ancora >>>