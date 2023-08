Milan, Gasperini: “De Ketelaere? Mi piace molto. Sarei contento di averlo”

"Sono molto contento per Zapata, perché ha dimostrato che è un giocatore recuperato. Gli infortuni li hanno avuti anche Scamacca e Touré, può succedere di farsi male, ma Duvan è un giocatore a posto. Se De Keteleaere viene sono molto contento, perché mi piace molto. Siamo un po' contanti in quel ruolo. Sono molto contento ma dobbiamo completare la squadra. Zapata è un giocatore molto forte, è vero che ha avuto qualche infortunio, ma succede in tutte le squadre e a molti attaccanti. L'anno scorso è stato sfortunato nel finale. Adesso ha recuperato, è un giocatore forte. Poi deciderà la società cosa fare". LEGGI ANCHE: Pagelle amichevole Milan-Étoile du Sahel 4-0. Loftus-Cheek sugli scudi