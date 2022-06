Milan, Ganz: “Pioli ha tutti i meriti per lo Scudetto vinto”

Oggi è l'allenatore del Milan Femminile, ma Maurizio Ganz è stato soprattutto un grande attaccante del Milan e lui lo Scudetto lo ha vinto da protagonista in rossonero. Ai microfoni di Sky ha paragonato i due successi e si è soffermato sul lavoro di Stefano Pioli e non solo. Ecco le sue parole.

Sulle similitudini con il campionato 98/99: "Sono entrambi campionati di sofferenza, rincorsa e non da favoriti. Questo Milan non ha sempre rincorso, ma ha sempre avuto voglia di dimostrare. Ha avuto un grande gruppo e voglia di competere e indossare la maglia del Milan 24/7. Stefano ha fatto un grande lavoro in questi tre anni, come gli avevo detto. E' arrivato in un momento difficile, ha lavorato sulla testa, sulle gambe e sul gruppo. E' la vittoria di un gruppo. Stefano ha il massimo merito di questo scudetto".