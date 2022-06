Milan, Gallinari: “Io come Ibrahimovic? Ne nasce uno ogni vent’anni”

Danilo Gallinari, noto cestista italiano e tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic, uno dei suoi idoli

Danilo Gallinari, ala degli Atlanta Hawks in NBA e tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic, uno dei suoi idoli. Intervenuto sul canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti, il noto cestista italiano ha così parlato dei rossoneri: "Di solito le partite serali riuscivo a vederle in diretta, mentre le altre le ho viste il giorno dopo. Alla fine sono tornato in Italia, mancavano due partite e ho avuto la fortuna di andare a vedere l’ultima in casa. Era da tanto tempo che mancava questa emozione qua, quindi penso che durerà ancora un po’, finché non comincerà la prossima stagione, almeno per tutta l’estate ci continueremo a pensare".