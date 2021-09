Milan, Galliani: “Potevo comprare i migliori al mondo. Ora non è possibile”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato dell'addio di Donnarumma e delle difficoltà economiche dei club

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma e delle difficoltà economiche dei club. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere della Sera': "Sono stati bravi a trovare un altro portiere. Ripeto, non ci sono più le condizioni per competere con certi club come il PSG. Io ho avuto la fortuna di avere alle spalle un azionista come Silvio Berlusconi. E uno scenario di concorrenza completamente diverso. Potevo comprare i migliori del mondo. Il 1° luglio del 2007 eravamo primi nel ranking della UEFA. Ora non sarebbe più possibile". Tiemoué Bakayoko si è presentato in conferenza stampa: queste tutte le sue dichiarazioni