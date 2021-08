Milan, Galliani: “Le tre grandi in Champions? È il bene del calcio italiano”

Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato del ritorno in Champions delle tre grandi squadre italiane: le sue parole

Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato del ritorno in Champions delle tre grandi squadre italiane e non solo. Di seguito le parole dell'attuale dirigente del Monza, intervistato da 'SportMediaset': "Finalmente le tre grandi in Champions, credo faccia bene al calcio italiano. Così come ha fatto bene la vittoria agli Europei grazie a un giocatore che il Milan ha preso a 14 anni. L'ho vista con Berlusconi, il nostro entusiasmo sulla parata di Donnarumma è stato un altro episodio indimenticabile".