Milan, Galliani: “Rui Costa voleva andarsene, Kakà era troppo forte”

Una delle migliori epoche vissute dal Milan nel corso della sua storia è stata senza dubbio quella che ha visto lavorare a stretto contatto la coppia Silvio Berlusconi -Adriano Galliani . I calciatori passati in maglia rossonera sotto la loro dirigenza sono stati davvero tanti e la maggior parte erano grandi campioni.

Lo stesso Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di DAZN , in quanto ospite del film "Stavamo bene insieme", e tra i tanti temi toccati si è soffermato anche su Kakà , per il quale ha espresso parole d'elogio. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Adriano Galliani su Kakà

"Ricordiamoci che vinciamo la Champions a Manchester con Rui Costa, grandissimo giocatore. Dopo un mese circa, Rui mi telefona e mi dice: "Questo è più forte di me, me ne devo andare". Kakà .. Pazzesco".