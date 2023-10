Milan, Galli: “Tomori continua a crescere. Leader insostituibile”

Filippo Galli, ex difensore ed ex dirigente del Milan, ha parlato dei giocatori rossoneri. Ecco il suo parere su Fikayo Tomori

Filippo Galli, ex difensore del Milan per 13 stagioni e mezza, dal 1983 al 1996, poi anche tecnico nella Primavera (2006-2008), vice allenatore della Prima Squadra (2008-2009) e poi dirigente del settore giovanile rossonero dal 2009 al 2018, ha parlato in esclusiva a 'Tuttosport'. Ecco, dunque, le dichiarazioni sul difensore del Milan Fikayo Tomori (QUI TUTTE LE SUE PAROLE).