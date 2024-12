Galli: “Questo Milan deve dimostrare in campo grande attenzione”

Galli: "Tanti errori commessi, ci sono costati tanti punti. Manca la capacità realizzativa"

Sulla corsa alla Champions League: "Lazio e Fiorentina sono i nostri competitor, purtroppo, almeno per la zona Champions League. Stanno perdendo colpi ma noi non riusciamo ad avere quella continuità e quel passo per poterci presentare con le credenziali giuste. La corsa verso il titolo poi sembra una chimera. Questo Milan deve dimostrare in campo grande attenzione, che secondo me è mancata. Anche se ultimamente è vero che abbiamo trovato, pare, una certa solidità. Però prima tanti errori commessi che ci sono costati tanti punti. Adesso manca un po’ anche questa capacità realizzativa".