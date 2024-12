Galli: ” Non si vince solo con l’impegno finanziario, ma con la capacità di…”

Milan, senti Galli: "Si vince anche con le persone. Berlusconi..."

Sul metodo per vincere: "Non si vince solo con l'impegno finanziario ma si vince con la capacità di tenere insieme le persone, i giocatori, lo staff, la compagine societaria. Questa complessità non è facile gestirla o governarla, anche se non bisogna solo governarla ma anche lasciarla libera di esprimersi. Questo sta un po' venendo meno. La capacità di Berlusconi e del management sia stata quella di prendere certamente giocatori forti, ma poi fare sì che questi giocatori in campo, e non solo, riuscissero a dare quei risultati anche sotto l'aspetto dell'espressione di gioco. Conta vincere ed è chiaro che il tifoso vuole vincere, ma è il come si è vinto che ha determinato che quel Milan rimanesse nella storia".