Milan, Galli: “La tifoseria non deve lasciarsi andare a catastrofismi”

L'ex giocatore del Milan Filippo Galli ha scritto alcune parole sul proprio sito La Complessità del Calcio, dando un consiglio alla tifoseria rossonera, che a suo modo di vedere non dovrebbe lasciarsi andare a catastrofismi nei confronti di alcuni giocatori in particolare. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Filippo Galli

"Anche la tifoseria non dovrà lasciarsi andare a catastrofismi o, peggio ancora, a processi facili nei confronti degli anelli deboli. Additare Tizio o Caio quali responsabili del periodo negativo non è l’esercizio adatto a risalire in un momento in cui anche pilastri come Hernandez, Tonali e Leao sembrano lontani dal loro miglior rendimento". Milan, Bennacer si ferma nel giorno di riposo >>>