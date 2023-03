Milan, Galderisi su De Ketelaere: “Serve qualcosa che gli dia fiducia”

In vista del match tra Fiorentina e Milan , in programma nella serata di sabato 4 marzo alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Giuseppe Galderisi . L'ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni su Charles De Ketelaere , che a sua detta deve trovare un gol o un episodio che gli dia fiducia. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Giuseppe Galderisi su Charles De Ketelaere

"Lo stiamo aspettando. Ha bisogno di fiducia, autostima, ci vuole un gol, qualcosa che gli dia fiducia. Ci sono passaggi in un percorso dove fai fatica in tutto. Non è la partita migliore per lui per farlo, ma deve cercare di sbloccarsi, deve venire fuori la capacità di saper gestire il momento ed esaltarsi".