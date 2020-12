Milan, Fuser: “Scudetto? Speriamo. Stufo di veder vincere la Juve”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex centrocampista rossonero Diego Fuser, intervenuto durante “L’inferno del lunedì” su Milan TV, ha parlato del momento dei rossoneri:

Che Milan stai vedendo? “Non è facile ripetere sempre grandi prestazioni. Sono ragazzi giovani, penso che stiano facendo molto bene. Hanno un allenatore bravo che può insegnargli tante cose. Sono primi e stanno facendo molto molto bene. Penso che il calcio è anche avere tanta fiducia. Quando inizi a vincere ci credi e anche quelli meno esperti danno quello che non avrebbero mai pensato di dare. Sono contento e felice che il Milan sia in questa situazione, ma è tutto meritato. All’inizio non mi aspettavo questa crescita repentina, speriamo che riescano a rimanere dove sono adesso fino alla fine. Sono stufo di veder vincere la Juve (ride, ndr)”.

Su Leao: “Mi piace tanto, ha tantissima qualità. Deve mettersi in testa una cosa: deve smettere di piacersi. Così diventerà un grandissimo giocatore. Deve brucare l’erba”.

