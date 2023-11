Furlani: “Decreto Crescita, l’unica norma che ci aiuta: follia andarci contro”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Radio Serie A'. In merito all'utilità del Decreto Crescita nel sistema calcio italiano, il CEO rossonero ha dichiarato senza indugio: "Negli ultimi anni abbiamo visto come il calcio italiano stia recuperando competitività, in un contesto in cui ci sono diverse regole non scritte che ci rendono poco competitivi come l'impossibilità sugli stadi o le difficoltà sui contratti. Il Decreto Crescita è l'unica norma che ci aiuta, perché ci consente di attirare talento che, di fatto, come squadre italiane non ci potremmo permettere".