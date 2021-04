Milan, Frey incorona Maignan: “E’ il miglior portiere della Francia”

L'ex portiere Sebastien Frey ha parlato delle qualità di Mike Maignan, profilo che interessa al Milan in caso di addio di Gianluigi Donnarumma

L'ex portiere Sebastien Frey ha parlato delle qualità di Mike Maignan, profilo che interessa al Milan in caso di addio di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni rilasciato al canale Twitch di 'Calciomercato.com': "Maignan, al giorno d’oggi, è il portiere più forte che abbiamo in Francia. Seguo le prestazioni, seguo le opinioni pubbliche, sono tutti d’accordo che Maignan quest’anno è il portiere che ha dato maggior garanzie nel campionato francese. Donnarumma? Io penserei a restare. Ci sarebbe il fatto di rappresentare un club, il Milan sarebbe Gigio Donnarumma. Io la trovo una cosa bella, io andrei su quella scelta, quella di diventare bandiera. Al giorno d’oggi bisogna lanciare questi messaggi, sarebbe un messaggio così forte, un segnale importantissimo, mi attacco lo stemma del Milan addosso e andiamo avanti così. Lancerebbe un messaggio che gli farebbe fare un salto di qualità a livello di immagine". Intanto spunta un nome nuovo per l'attacco: ipotesi low cost per il Milan