Milan, Frattesi aveva parlato così di Theo Hernandez: “Mi gasa affrontarlo”

Le parole di Davide Frattesi su Theo Hernandez

"Quanto mi gasa affrontare Theo Hernandez. Non vedo l'ora di affrontarlo. Mi dico: 'Ca**o, partiamo da qui e vediamo chi arriva prima. Chi tiene di più il passo. Non vedo l'ora che parta quando lo affronto. Son venuti fuori degli scontri belli, tosti. Ha passo e fisico. Lui è straripante sotto tutti i punti di vista. Devo essere più forte di lui. Quando parte, in testa, devo esserci io. È il duello più bello. Se devo scegliere un compagno per un'ora di allenamento, scelgo lui".