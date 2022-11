Milan, Frattesi su Theo Hernandez: “Mi gasa affrontarlo, è straripante”

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista in cui si sofferma anche Theo Hernandez del Milan

Uno dei terzini più forti della Serie A e probabilmente d'Europa è senza dubbio Theo Hernandez . Lo spagnolo da quando è arrivato al Milan ha messo in mostra tutta la sua classe, rivelandosi come uno dei migliori nel suo ruolo, a dispetto del poco spazio che ha trovato al Real Madrid .

È tenuto da tutti i difensori avversari, pur essendo lui stesso un terzino, per la sua capacità di spingere sulla fascia, ma anche di accentrarsi, creando pericoli non indifferenti. Le sue doti fuori dal comune gli hanno regalato la chiamata del CT Didier Deschamps per prendere parte ai Mondiali di Qatar 2022.