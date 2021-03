Milan, Franco Ordine: “Donnarumma? 12 mln è estorsione” | News

Il giornalista Franco Ordine, ai microfoni di "Tutti i convocati" ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto a Tutti convocati, trasmissione in onda su Radio 24. Ordine ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan: "Se una società come il Milan, disastrata dalla precedente gestione cinese, che sta miracolosamente scalando la graduatoria, è arrivata a promettere 8 mln totali a Donnarumma e lui non accetta il Milan non deve fare altre offerte. 12 mln è estorsione". L'esperto di mercato Di Marzio conferma i contatti tra il Milan e Ilicic: le ultime