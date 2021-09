Milan, Foschi: “Espulsione Kessie? Colpa del nervosismo. Dubbi sul rinnovo”

Il direttore sportivo Rino Foschi ha commentato l'espulsione di Franck Kessie in Milan-Atletico Madrid. Una questione di testa? Le parole

Il direttore sportivo Rino Foschi ha commentato l'espulsione di Franck Kessie in Milan-Atletico Madrid. Una questione di testa? Le parole ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Ci sta, è ragazzo giovane e possono esserci tanti aspetti da considerare. Conoscendolo come ragazzo, è eccezionale, un buonissimo giocatore che ora è anche alle prese con questo tira e molla del contratto che può avere delle ripercussioni a livello mentale. Il nervosismo può averlo fatto espellere, ci sta. Mi dispiace perché questo tira e molla non fa bene a nessuno. Il Milan gli ha offerto un buon contratto però evidentemente non è ritenuto sufficiente. Mi auguro che alla fine possa firmare anche se ho dei dubbi".