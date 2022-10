Milan, Foscale: “Leao? Io cercherei di rinnovare. Poi lo venderei”

Dinamo Zagabria-Milan partita chiave per i rossoneri? "Questa partita vale molto sia sotto l'aspetto economico che tecnico. Queste sono le partite che aiutano il club e i giocatori per crescere".

Quanto è importante Pioli per il Milan? "Pioli è riuscito a creare un gruppo coeso. Ma non dimentichiamoci dell'importanza di Maldini e dei giocatori. Domani potrebbero esserci dei cambi per mettere in difficoltà gli avversari".