Milan, Marchetti: “Fonseca? Posizione appesa ai risultati. Il mercato…”

Luca Marchetti , esperto di calciomercato, ha scritto un lungo pezzo per Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti il Milan e la panchina di Fonseca . Il Diavolo al momento si trova all'ottavo posto e dovrà lottare tanto per recuperare fino al quarto posto per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ecco il parere di Marchetti .

"Le due milanesi non sembrano aver bisogno di molto. L’Inter di sicuro - per ammissione dello stesso Marotta - non farà nulla in questa sessione di mercato ma magari si preparerà alla prossima. Il Milan non crede che i problemi siano relativi al mercato: anzi. La posizione di Fonseca è chiaramente appesa ai risultati. La vittoria contro il Verona è stata certamente utile per non aprire la crisi, ma non è stata una vittoria convincente sotto il profilo del gioco (anche se bisogna dire che questo fine settimana tutte le big hanno faticato pur vincendo)".