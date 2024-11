Milan, Fonseca rivelò già cosa manca a Leao: ecco le sue vecchie parole

Monza-Milan, Rafael Leao dovrebbe di nuovo partire dalla panchina. Non sarebbe la prima volta in stagione, con Paulo Fonseca che è stato sempre chiaro: secondo il portoghese è normale che Rafa possa non partite tra i titolari. Fonseca aveva parlato già di Leao, nel 2023, quando era ancora l'allenatore del Lille. Lo fece a Tuttomercatoweb durante TransferRoom di Estoril (QUI TUTTE LE PAROLE). Riportiamo il suo parere sull'attaccante del Milan.