Milan, Mandorlini: “Date tempo a Fonseca, è un buon allenatore”

Andrea Mandorlini, ex allenatore di Hellas Verona, Atalanta, Genoa e Bologna tra le altre, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoMercatoWeb. Mandorlini ha trattato diversi temi, come la sua favorita per lo scudetto, il Milan di Fonseca, le prime impressioni in Serie A... ecco le sue parole: