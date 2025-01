Condò: “Esonero Fonseca? Colpisce l’intera gestione della vicenda”

Condò: "Segnali di distacco tra allenatore e società che datano addirittura dai giorni in cui la trattativa si stava chiudendo"

"L’esonero in sè non è sorprendente, perché i risultati mancano in maniera clamorosa e la stessa buona classifica in Champions non si deve a una serie di prestazioni particolarmente convincenti. Colpisce l’intera gestione della vicenda, con segnali di distacco tra allenatore e società che datano addirittura dai giorni in cui la trattativa si stava chiudendo, ed emersi in modo chiaro nei momenti in cui la debolezza di Fonseca si scontrava con la fronda nello spogliatoio"