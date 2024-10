L’ex calciatore ha anche sottolineato che il problema non risiede esclusivamente in Fonseca. "Le difficoltà partono dall'alto," ha aggiunto. "Non deve giustificarsi con nessuno. Se afferma di non preoccuparsene, non dovrebbe sentirsi obbligato a rispondere a chi sostiene che ci siano fazioni all'interno del Milan. La cosa migliore è semplicemente agire".