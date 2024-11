Albertini su Milan-Juventus: “Mi auguro una partita spettacolare”

Fonseca rischia con una sconfitta contro la Juventus?

"Non si giudica il lavoro di un allenatore da una vittoria o una sconfitta. Credo che oggettivamente manchino ancora troppe partite. Mi auguro una partita spettacolare che vedranno in tutto il mondo. I nostri concorrenti sono anche gli altri campionati. Per il Milan ci sono buoni giocatori. Battere la Juventus darebbe consapevolezza ai rossoneri, cosi com'+ successo dopo il successo nel derby".