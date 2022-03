Millan, Flamini: “Tonali lavoratore dell’ombra. Gioca con il cuore”

Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del possibile paragone con Sandro Tonali. Poi ne ha esaltato le qualità

Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del possibile paragone con Sandro Tonali. Poi ne ha esaltato le qualità. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Non mi sono mai piaciuti i paragoni, neanche quando giocavo. Tonali mi piace perché è giovane, con grandi qualità, ha la testa sulle spalle, e gioca anche con il cuore. È un lavoratore dell'ombra, di quelli non sempre valorizzati nel modo giusto, ma è fondamentale per dare equilibrio: quando il Milan attacca lui già pensa a come recuperare la palla. È indispensabile per vincere".