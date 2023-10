Flamini: “Io nel Milan dei giganti. Bene Pulisic. Avrei voluto Thuram”

Sul Milan di oggi : "I vari Reijnders e Loftus-Cheek in mezzo hanno aggiunto dinamismo e qualità. E con Pulisic in avanti è arrivata una punta di livello internazionale. Ci teniamo stretto questo bel mix francese, anche se avrei voluto Marcus Thuram: era vicinissimo ed è forte. Giroud è un amico, un grandissimo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Rebus attaccante. Monitorato Santiago Gimenez

