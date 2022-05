Milan-Fiorentina, Bergonzi: “Manca la doppia ammonizione di Maleh”

L'ex arbitro Mauro Bergonzi, tra gli episodi da rivedere in questa giornata di Serie A, ha inserito la mancata doppia ammonizione di Youssef Maleh in Milan-Fiorentina

L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato la giornata dei direttori di gara in questo turno di Serie A. Un weekend disastroso, in cui emerge il grossolano errore in occasione del gol di Francesco Acerbi in Spezia-Lazio, ma anche il secondo giallo non estratto nei confronti di Youssef Maleh in Milan-Fiorentina. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.