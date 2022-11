Milan-Fiorentina 2-1, Marchegiani: “Rebic non fa nulla, si vede dal replay”

Nel weekend di Serie A sono stati numerosi gli episodi controversi e riguardo a questi si sono spesi fiume di parole da parte di tifosi e addetti ai lavori; nel solo incontro tra Milan e Fiorentina c'è stata più di una situazione dubbia, con una dinamica su tutte a fare da padrona. Il contatto tra Rebic e Terracciano , che ha influito in un certo senso sulla rete del vantaggio del Diavolo, ha generato veementi proteste in campo da parte dei gigliati. Fuori dal rettangolo verde, invece, sembra esserci coerenza tra gli opinionisti, che si schierano a favore del croato.

"Probabilmente Terracciano non si accorge che Rebic è in anticipo, lui pensava di prendere la palla. Rebic non fa nulla, si vede dal replay. Salta per andare sul pallone, ma non danneggia il portiere".