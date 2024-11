F.Galli sul Milan: “Troppe disattenzioni difensive, non può permettersele”

"Ci sono troppe disattenzioni difensive, il Milan non può permettersele. Fonseca dice che è più difficile giocare in Italia contro squadre più arroccate e ha ragione, ma ciò non può giustificare un pareggio che riporta il Milan sulla Terra. Fonseca è l'allenatore, ha le sue responsabilità, ma quando vedi gol presi così per disattenzioni dei singoli dispiace, devono farsi un esame di coscienza tutti". LEGGI ANCHE: Rinnovo, Reijnders fa sorridere i tifosi del Milan: “Vi posso solo dire che …” >>>