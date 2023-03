Milan, Ferrara: “Gli altri portieri hanno Maignan come riferimento”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex calciatore Ciro Ferrara ha parlato di alcuni temi inerenti al match tra Milan Salernitana. L'attuale opinionista si è soffermato in modo particolare sul portiere rossonero Mike Maignan, che a suo dire viene preso come modello da altri estremi difensori. E questo vale non solo per le parate, ma anche per la leadership mostrata in campo e nello spogliatoio. Di seguito le sue parole.