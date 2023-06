Milan Femminile, Thrige Andersen: “Ho sempre sperato di restare a lungo”

"Ho imparato moltissimo da quando sono arrivata qui, sto tuttora imparando e mi aspetto di crescere ancora di più nei prossimi anni. Devo continuare a migliorare e spero che vada tutto al meglio. Un momento che ricordo è la mia prima partita nelle qualificazioni di Champions League. È stata una serata speciale, una partita speciale in cui debuttare e in cui vestire per la prima volta la maglia rossonera. È un grande onore per me ed è qualcosa che ricorderò per sempre". LEGGI ANCHE: Milan, le reazioni social dei tifosi all'esonero di Maldini >>>