Milan Femminile, Gazidis: “Giacinti è una forza della natura, dà il 120%”

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha parlato della qualificazione del Milan Femminile in Champions e di Valentina Giacinti. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "E' un momento fantastico. Anche le nostre ragazze, lo staff, hanno fatto una stagione fantastica. E' necessario continuare così, nella prossima stagione saremo i Champions anche con loro e vogliamo continuare il nostro percorso. Non ho parole. Valentina Giacinti è una forza della natura. Dà sempre il 120% in ogni momento della partita. Questo è una esempio non solo nel calcio femminile, ma per tutti".