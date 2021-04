Milan femminile, Ganz: “Ecco il nostro obiettivo stagionale” | News

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha parlato degli obiettivi della sua squadra dopo il terzo posto dall'anno scorso

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ganz ha parlato degli obiettivi della sua squadra, che sta disputando un ottimo campionato: "Intanto vorrei ricordare che l'anno scorso siamo arrivati secondi. Cioè, in realtà terzi per via di un algoritmo (Juve prima, Fiorentina seconda), cosa per me ingiusta ma che abbiamo accettato perché il Milan accetta anche queste cose. L'obiettivo di quest'anno è centrare la qualificazione in Champions, ovvero primo o secondo posto. Stiamo facendo un grandissimo campionato, siamo secondi con 15 vittorie su 17 partite. Le sconfitte sono arrivate con la Juve capolista".