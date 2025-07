Il CEO del Parma - Federico Cherubini - che in passato ha lavorato con Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus, ai microfoni dell'evento "Colpi da Maestro" tenutosi a Rimini per festeggiare l'inizio del calciomercato, ha espresso parole che dimostrano profonda stima verso l'allenatore del Milan.

"Con Chivu le cose sono andate veloci e non c’è stato neanche tempo per discutere. Auguro a tutti di lavorare con uno come Allegri, che si è sempre fatto carico di tutto perché ha sposato in toto il progetto societario. Ha saputo fare da parafulmine e non vedo tanti tecnici fare questo bei confronti del club".