Milan, Faivre: “Quando ti chiama Maldini ti senti valorizzato”

Romain Faivre, calciatore del Brest, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Faivre ha parlato anche di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera: "Quando ti chiama Maldini, una leggenda, ti senti valorizzato e hai voglia di far di tutto per andare al Milan. Derby? Che spettacolo, avevo voglia di esserci pure io in campo". Ecco le altre dichiarazioni di Faivre.