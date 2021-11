Milan, Faivre: “Ibrahimovic è un giocatore incredibile”

Romain Faivre, obiettivo di calciomercato del Milan, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic

Romain Faivre, obiettivo di calciomercato del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Faivre ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero: "Ibra è un giocatore incredibile che seguivo pure da tifoso del Psg. E comunque al Milan tutti i giocatori sono di alto livello. Mi riconosco nel gioco di Pioli, nella volontà di fare bel gioco per vincere. Lo dimostra in campionato. In Champions meriterebbe qualche punto in più". Ecco le altre dichiarazioni di Faivre.