Milan, Durante: “Kaio Jorge non è pronto per l’Italia, vi spiego perché”

Sabatino Durante, noto esperto di calcio brasiliano, ha parlato di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan

Carmelo Barillà

Sabatino Durante, procuratore e noto esperto di calcio brasiliano, ha parlato di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan, in un'intervista esclusiva a 'Tuttomercatoweb'. Molte le perplessità espresse dall'agente FIFA in merito al possibile arrivo dell'attaccante brasiliano in Italia: "Questo ragazzo ha qualità, è un centravanti di discreta fisicità, buona qualità tecnica, sa uscire fuori dall'area e dentro l'area è bravino. Ma non ha né il curriculum né lo status di gente come Paquetá, Gerson o Gabigol. È un ragazzo di belle prospettive, ma sono poco convinto dell'affare".

Durante entra nello specifico di ciò che non lo convince: "Innanzitutto lo status di extracomunitario. È rischioso per una squadra che fa la Champions giocarsi uno slot per un 19enne che come ho detto è bravino, ma ha bisogno di molto apprendistato. Pato, per fare un esempio, ha iniziato a giocare dopo tre mesi di allenamento col Milan. Non possiamo pensare che Kaio Jorge arrivi e sia già pronto. Troverei semmai maggior logica se lo dovessero prendere per darlo in prestito altrove e maturare. Ecco, l'investimento fatto con la speranza di vederlo maturare fra un anno, un anno e mezzo, lo potrei comprendere. Molto meno se lo dovessero prendere per farlo giocare subito".

Infine Durante parla del rendimento di Kaio Jorge negli ultimi tempi: "Non sta facendo sfracelli e inoltre il campionato brasiliano non è di primissimo livello, basti vedere che l'ultima squadra a vincere un Mondiale per Club è stata il Corinthians nove anni fa. Certo, c'è qualche eccezione di giocatori che arrivano in Europa e fanno subito bene, ma in generale ad oggi in Brasile non c'è un giocatore che possa giocare in una squadra importante in Italia".