Milan, Duarte: “Giocare col caldo? In Brasile siamo abituati”

MILAN NEWS – Leo Duarte, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto sul giocare col caldo estivo: “In Brasile giochiamo tante partite in poco tempo, siamo abituati a giocare con il caldo. Il segreto per non farsi male è fare allenamenti brevi, ma intensi”, ha confessato l’ex centrale del Flamengo. Lui come altri nella rosa rossonera potrebbe rivelarsi una preziosa risorsa in questo finale di stagione in cui si giocherà davvero ogni 3 giorni.

