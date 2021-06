Milan, ds Parma: “Junior Firpo? Riduttivo considerarlo un vice Theo”

Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, ha parlato dell'interesse del Milan per Junior Firpo. Queste le sue considerazioni

Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, ha parlato dell'interesse del Milan per Junior Firpo. Queste le sue considerazioni sul terzino del Barcellona ai microfoni di 'Sky Sport': "Junior Firpo? Giocatore importantissimo. Si tratta di capire l'eventuale convivenza con Theo Hernandez: lì il Milan ha uno dei migliori giocatori in circolazione. Difficile che un giocatore di quel livello come Firpo sia semplicemente un vice...". Il Milan ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto