Milan, Donadoni: “Quella volta che Berlusconi mi fece una lezione di vita”

Roberto Donadoni ha svelato un curioso retroscena su un colloquio con Silvio Berlusconi ai suoi primi tempi da giocatore del Milan

Roberto Donadoni ha svelato un curioso retroscena su un colloquio con Silvio Berlusconi ai suoi primi tempi da giocatore del Milan . Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Il primo anno, quello in cui ci qualificammo allo spareggio per la Coppa Uefa dopo che il presidente decise di cambiare Liedholm con Capello, un giorno venne a Milanello, mi prese a braccetto passeggiando sui campi di allenamento e mi chiese se anche io, come molti, pensavo che quello che lui toccava si trasformasse in oro. Rimasi in silenzio e lui mi spiegò: 'Qualche dote ce l’ho, ma soprattutto mi faccio un mazzo così e sul lavoro non trascuro niente. La notte dormo poche ore, credo nelle mie idee e sono convinto che anche con il Milan otterremo grandi risultati. Nella vita bisogna fare così'. Per un ragazzo di ventitre anni fu una vera lezione". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.