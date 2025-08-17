Milan, Donadoni: “Quando si parla di difesa, nessuno più di Allegri…”

Roberto Donadoni - storico centrocampista del Milan di Sacchi e Capello - ha parlato a Gazzetta.it. Il tema è ovviamente stato il club rossonero. Sono molto interessanti le sue dichiarazioni rispetto alla difesa del nuovo Milan di Allegri. Nelle ultime due stagioni la fase difensiva è stato il problema principale. Adesso - secondo Donadoni - la musica può cambiare. Ecco che cosa ha detto in merito.