INTERVISTE

Milan, Donadoni: “Quando si parla di difesa, nessuno più di Allegri…”

In un'intervista a Gazzetta.it Roberto Donadoni ha elogiato la capacità di curare la fase difensiva propria di Massimiliano Allegri
Roberto Donadoni - storico centrocampista del Milan di Sacchi e Capello - ha parlato a Gazzetta.it. Il tema è ovviamente stato il club rossonero. Sono molto interessanti le sue dichiarazioni rispetto alla difesa del nuovo Milan di Allegri. Nelle ultime due stagioni la fase difensiva è stato il problema principale. Adesso - secondo Donadoni - la musica può cambiare. Ecco che cosa ha detto in merito.

Donadoni sulla difesa del nuovo Milan di Allegri

Le sue parole: "Nessuno è più qualificato di Allegri quando si parla di difesa. Max ha sempre basato i suoi successi partendo dalla solidità delle sue squadre. Se al Milan manchi qualcosa nel reparto, Allegri saprà valutarlo senz’altro in tempo per intervenire - nel caso - ancora sul mercato. Di certo la tenuta difensiva è stata una delle problematiche della scorsa stagione e tutti dovranno fare uno sforzo per sistemare le cose".

Sulla bassa età media dei difensori: "Non ne farei una questione di carta d'identità, ma di valori. Ho comunque fiducia in Allegri".

