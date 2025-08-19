Pianeta Milan
Milan, Donadoni: “Modric può fare la differenza anche a 40 anni”

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport Roberto Donadoni ha parlato dell'arrivo di Luka Modric al Milan e dell'apporto che potrà dare
Roberto Donadoni è stato un centrocampista che ha fatto la storia del Milan. Ha giocato sotto la guida di Sacchi e Capello, vincendo varie Champions League e diversi Scudetti. Nel 1999, all'età di 36 anni, è tornato in rossonero, giusto in tempo per vincere lo Scudetto con Zaccheroni. La Gazzetta dello Sport l'ha intervistato chiedendogli del Milan a tutto tondo. Inizialmente, ha parlato di Luka Modric. Ecco cosa ha detto.

Donadoni, Modric come l'Ibrahimovic-bis al Milan

In riferimento al centrocampista croato, esordisce così: "Un campione come Luka sarà fondamentale anche fuori dal campo, nel lavoro a Milanello, come punto di riferimento dei compagni più giovani. Questa è una cosa difficile da quantificare, ma di grandissima importanza".

Sulla titolarità di Modric: "Dipenderà ovviamente dalla condizione fisica e dalle scelte di Massimiliano Allegri. Sicuramente il croato ha una tale conoscenza del gioco, esperienza e personalità da poter fare la differenza in Serie A anche a quasi 40 anni. L'età ovviamente può pesare sulla quantità del suo impiego, non però sulla qualità: lo abbiamo visto pure l'altra sera in Coppa Italia con il Bari. E poi non va dimenticato che il Milan è senza le coppe, Modric avrà una settimana di tempo per rifiatare tra una partita e l'altra".

