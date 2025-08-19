Milan, Donadoni: “Modric può fare la differenza anche a 40 anni”

Roberto Donadoni è stato un centrocampista che ha fatto la storia del Milan. Ha giocato sotto la guida di Sacchi e Capello, vincendo varie Champions League e diversi Scudetti. Nel 1999, all'età di 36 anni, è tornato in rossonero, giusto in tempo per vincere lo Scudetto con Zaccheroni. La Gazzetta dello Sport l'ha intervistato chiedendogli del Milan a tutto tondo. Inizialmente, ha parlato di Luka Modric. Ecco cosa ha detto.