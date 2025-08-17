Milan, Donadoni: “Leao deve convincersi da solo di quanto è forte”

Questa sarà la stagione della consacrazione di Rafael Leao ? Solo il campo lo dirà. Intanto si possono fare due considerazioni. La prima: lo sperano tutti i tifosi milanisti. La seconda: in tanti sono convinti di sì. Allegri può dare una mano a Rafa nel suo percorso di maturazione, che lo vuole sempre più al centro del Milan . Anche Roberto Donadoni - grande ex giocatore rossonero - ha dato la sua opinione all'interno di un'intervista per Gazzetta.it.

Milan, Donadoni su Leao

La sua opinione: "Rafa è stato sempre nel centro del mirino. Che sia un giocatore in grado di fare la differenza lo sanno tutti. Cosa gli è mancata spesso? La continuità, la voglia di essere sempre protagonista. E non intendo solo in partita, ma anche negli allenamenti, in spogliatoio... Solo così può essere riconosciuto pure dai compagni".