Milan, Donadoni su De Ketelaere: “Fare gol può dare morale”

Milan, le parole di Roberto Donadoni su Charles De Ketelaere

"Fare un gol può darti morale, fiducia quando magari l’hai persa. Significa darti maggior sicurezza e avere la possibilità di tirare fuori dal punto di vista mentale qualcosa in più. Quelli che finora non ha segnato fortunatamente non sono stati determinanti, sono stati errori che non sono costati la vittoria, sennò in questo caso sarebbe stato più difficile a livello mentale. Il Milan sa che giocatore è andato a prendere e non possono bastare cinque-sei mesi per pensare di trarre già delle conclusioni. E poi c’è già stato l’esempio di Tonali. Quindi aspettarlo è inevitabile". Milan, sirene inglesi per un terzino >>>