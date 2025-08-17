Milan, Donadoni: “Chissà che perdere Theo Hernandez non faccia bene”

Sono parole per niente banali e che fanno riflettere. Una delle carenze più vistose dell'ultima stagione è stata proprio la forza del gruppo. Spesso è stato evidente quanto mancasse una vera e propria unità d'intenti. Donadoni è stato un grandissimo calciatore e ha avuto anche notevoli esperienze da allenatore (è stato il CT della Nazionale), dunque sa quanto il collettivo possa incidere sulle sorti di un'annata calcistica. Si vedrà se questo potrà essere il modo giusto per sopperire ad alcuni addii pesanti come quelli menzionati.