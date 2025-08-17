Milan, Donadoni: “Chissà che perdere Theo Hernandez non faccia bene”

Roberto Donadoni ha parlato del calciomercato in uscita del Milan in un'intervista a Gazzetta.it. Ecco le sue parole su Theo Hernandez
I tifosi rossoneri hanno assistito ad alcune partenze dolorose durante questo calciomercato estivo. Su tutte, basti citare quella di Tijjani Reijnders (MVP alla prima giornata di Premier con il City) e quella di Theo Hernandez. Due dei pilastri del Milan nelle ultime due stagioni hanno salutato. Gli incassi sono stati considerevoli. Tuttavia, solo il campo dirà se il direttore sportivo Igli Tare sarà riuscito a sostituirli degnamente. A livello di singoli, i dubbi in partenza sono leciti e comprensibili. Potrebbe però non essere solo questione di singoli. È ciò che pensa Roberto Donadoni, intervistato da Gazzetta.it. Lo storico centrocampista rossonero ha parlato soprattutto dell'addio di Theo Hernandez. Ecco cosa ha detto.
Donadoni sulla partenza di Theo Hernandez
Le sue parole: "Hernandez per anni è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Però, non è detto che un gran giocatore sia sempre funzionale o positivo per lo spogliatoio. Il Milan deve ripartire innanzitutto dalla forza del gruppo. E allora chissà che perdere un terzino di qualità come Theo non faccia in realtà bene alla squadra per altri motivi".