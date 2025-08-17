Pianeta Milan
Milan, Donadoni: “Chissà che perdere Theo Hernandez non faccia bene”

Theo Hernández AC Milan Milan-Bologna 0-1 Coppa Italia 2024-2025
Roberto Donadoni ha parlato del calciomercato in uscita del Milan in un'intervista a Gazzetta.it. Ecco le sue parole su Theo Hernandez
Redazione PM

I tifosi rossoneri hanno assistito ad alcune partenze dolorose durante questo calciomercato estivo. Su tutte, basti citare quella di Tijjani Reijnders (MVP alla prima giornata di Premier con il City) e quella di Theo Hernandez. Due dei pilastri del Milan nelle ultime due stagioni hanno salutato. Gli incassi sono stati considerevoli. Tuttavia, solo il campo dirà se il direttore sportivo Igli Tare sarà riuscito a sostituirli degnamente. A livello di singoli, i dubbi in partenza sono leciti e comprensibili. Potrebbe però non essere solo questione di singoli. È ciò che pensa Roberto Donadoni, intervistato da Gazzetta.it. Lo storico centrocampista rossonero ha parlato soprattutto dell'addio di Theo Hernandez. Ecco cosa ha detto.

Donadoni sulla partenza di Theo Hernandez

—  

Le sue parole: "Hernandez per anni è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Però, non è detto che un gran giocatore sia sempre funzionale o positivo per lo spogliatoio. Il Milan deve ripartire innanzitutto dalla forza del gruppo. E allora chissà che perdere un terzino di qualità come Theo non faccia in realtà bene alla squadra per altri motivi".

Sono parole per niente banali e che fanno riflettere. Una delle carenze più vistose dell'ultima stagione è stata proprio la forza del gruppo. Spesso è stato evidente quanto mancasse una vera e propria unità d'intenti. Donadoni è stato un grandissimo calciatore e ha avuto anche notevoli esperienze da allenatore (è stato il CT della Nazionale), dunque sa quanto il collettivo possa incidere sulle sorti di un'annata calcistica. Si vedrà se questo potrà essere il modo giusto per sopperire ad alcuni addii pesanti come quelli menzionati.

